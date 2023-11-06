Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

        Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 07:37 Güncelleme: 06.11.2023 - 07:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

        BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruda, saat 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

        BUDO'nun 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferide aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Başbakanın ailesi Gazze'de mahsur kalmıştı: Kavuştular
        Başbakanın ailesi Gazze'de mahsur kalmıştı: Kavuştular
        Türkiye emeğe hakkını vermeden büyüyor
        Türkiye emeğe hakkını vermeden büyüyor
        Gazze'de internet ve telefon hizmetleri tamamen kesildi
        Gazze'de internet ve telefon hizmetleri tamamen kesildi
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        "Mağlubiyet olur, 'Lider'siz olmaz"
        "Mağlubiyet olur, 'Lider'siz olmaz"
        Parkta çıkan kavga ölümle bitti!
        Parkta çıkan kavga ölümle bitti!
        Akciğer kanserinin 10 önemli sinyali!
        Akciğer kanserinin 10 önemli sinyali!
        "Beşiktaş seçimini yaptı!"
        "Beşiktaş seçimini yaptı!"
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        Boğaz'ın incisi 50 yaşında
        Boğaz'ın incisi 50 yaşında
        CHP'de PM ve YDK belli oluyor
        CHP'de PM ve YDK belli oluyor
        Yılmaz'dan olay açıklamalar!
        Yılmaz'dan olay açıklamalar!
        Üst geçidi kullanmayan 2 kadına otobüs çarptı
        Üst geçidi kullanmayan 2 kadına otobüs çarptı
        Dilan Polat: Ben sadece reklam yaptım
        Dilan Polat: Ben sadece reklam yaptım
        Blinken'dan Batı Şeria'ya "sürpriz" ziyaret
        Blinken'dan Batı Şeria'ya "sürpriz" ziyaret
        Aydın'da sel faciası! 3 kişi hayatını kaybetti
        Aydın'da sel faciası! 3 kişi hayatını kaybetti
        "Türk futbolunun Susurluk'u!"
        "Türk futbolunun Susurluk'u!"
        İsrail güvenli diye yönlendirdiği bölgeleri bombaladı
        İsrail güvenli diye yönlendirdiği bölgeleri bombaladı
        Beşiktaş 12 dakikada yıkıldı!
        Beşiktaş 12 dakikada yıkıldı!

        Benzer Haberler

        Bursa'da silahla yaralanan kadın tedavi altına alındı
        Bursa'da silahla yaralanan kadın tedavi altına alındı
        Evinde tabancayla vurulan Öznur ağır yaralandı; kocası ile kayınbiraderleri...
        Evinde tabancayla vurulan Öznur ağır yaralandı; kocası ile kayınbiraderleri...
        TOFAŞ - Fenerbahçe Beko: 86-95
        TOFAŞ - Fenerbahçe Beko: 86-95
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Karacabey Belediyespor - Diyarbekirspor: 1-1
        Karacabey Belediyespor - Diyarbekirspor: 1-1
        Bursaspor - Kırşehir FSK: 1-3
        Bursaspor - Kırşehir FSK: 1-3