Bursa'da Karapınar Kentsel Dönüşüm Alanı'nın temeli atıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesince, Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanında yürütülen 1. etap temel atma töreni yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, törende yaptığı konuşmada, daha güzel bir Bursa oluşturmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Temel atma törenini yapılan alanda Cumalıkızık, Değirmenönü, Karapınar Mahalleleri sınırları içinde maliye hazinesine ait 55 adet taşınmaz parselin, ocak ayında yasa kapsamında kendilerine geçtiğini vurgulayan Aktaş, şunları kaydetti:

"Hem Murat Kurum Bakanıma, hem de Mehmet Özhaseki Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Bakanlık tarafından proje ve uygulama çalışmalarının yürütülmesiyle belediyemiz yetkilendirdi. 55 adet parselin toplam büyüklüğü 138 bin 600 metrekare. Bunların hepsi Büyükşehir Belediyemize ait. 3 bin 600 konutun, 390'ını inşa etmeyi planlıyoruz. Birinci etap projesi, 2 adet parselden oluşuyor. 25 Eylül 2023'te ihale ettik. 2025 yılı ortası gibi de inşallah bitirmiş olacağız. 90 civarında konutumuz, 4 dükkanımızı inşa ediyoruz. Bugün de sembolik bir tören yaptık."

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise anahtar teslimi yapılacak evlerin, hak sahiplerine hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Daha sonra Aktaş, programa katılan ilgililerle butona basarak kentsel dönüşümün temelini attı.