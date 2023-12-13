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        Bursa'da eski eşinin yüzüne tiner atıp bıçaklamakla suçlanan kadının yargılandığı davada karar

        Bursa'da, eski eşinin yüzüne tiner atarak bıçakla yaraladığı iddiasıyla hakkında dava açılan kadın, 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 15:52 Güncelleme: 13.12.2023 - 15:52
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        Bursa'da eski eşinin yüzüne tiner atıp bıçaklamakla suçlanan kadının yargılandığı davada karar
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        Bursa'da, eski eşinin yüzüne tiner atarak bıçakla yaraladığı iddiasıyla hakkında dava açılan kadın, 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" ve "hakaret" suçlarından 22 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Ülkü A. (39), eski eşi Refik A. (50) ve taraf avukatları katıldı.

        Önceki celse verdiği mütalaasını tekrar eden cumhuriyet savcısı, sanığın, "boşandığı eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar, "hakaret" suçundan ise 2 yıla kadar cezalandırılmasını istedi.

        Olaydan önce eşi hakkında devam eden bir istismar soruşturması olduğunu, bu sebeple sinirli olduğunu belirten Ülkü A, öldürme kasıyla değil yaralama kastıyla hareket ettiğini söyledi.

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa, "boşandığı eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan hükmettiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını, takdir indirimiyle 13 yıl 4 aya indirdi.

        Heyet, "hakaret" suçundan da 2 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi.

        - Olay

        Boşandıktan sonra ilk eşinden olan oğlu Ahmet Baran Y. (20) ve Refik A'dan olan kızı P.A.A. (3) ile yaşamaya başlayan Ülkü A, 17 Mayıs'ta tartıştığı eski kayınpederi H.A'yı darbettiği iddiasıyla ev hapsine çarptırılmıştı.

        Ülkü A, 5 Ağustos'ta kızları P.A.A'yı almaya gelen Refik A'yı yüzüne tiner atıp ardından bıçaklamıştı.

        Yaralanan Refik A, özel bir hastanede tedavi altına alınmış, ev hapsindeki Ülkü A. ise tutuklanmıştı.

        Velayeti annesinde olan P.A.A. ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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