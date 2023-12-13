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        Yolu kapatıp, havaya ateş açtılar; o anlar kamerada

        BURSA'dasokak düğünü sırasında yolu kapatan kalabalık gruptan 2 kişi, silahlarla havaya ateş açtı. O anlar kameraya yansırken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 13:48 Güncelleme: 13.12.2023 - 13:55
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        Yolu kapatıp, havaya ateş açtılar; o anlar kamerada
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        BURSA'dasokak düğünü sırasında yolu kapatan kalabalık gruptan 2 kişi, silahlarla havaya ateş açtı. O anlar kameraya yansırken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Mustafakemalpaşa ilçesi Dere Mahallesi'nde meydana geldi. Beşevler Meydanı'nda düzenlenen bir sokak düğününde, yanlarında çocukların da olduğu kalabalık bir grup, yolu trafiğe kapattı. Kalabalık grup arasındaki H.T. ile D.D., belindeki silahları çıkarıp, art arda havaya ateş etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, 'genel güvenliği kasten tehlikeye atmak' suçundan adliyeye sevk edildi.(DHA

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Bursa / Mustafakemal - Yiğithan HÜYÜK-Abdülselam UĞUR

        2023-12-13 13:38:53

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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