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        3,5 milyon liralık para ve ziynet eşyası hırsızlığına aynı aileden 13 gözaltı

        BURSA'da, 4 farklı ilde hırsızlık suçuna karıştığı tespit edilen aynı aileden 15 hırsızlık şüphelisinden 13'ü, 5 farklı ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürerken, çete üyelerinin 11 farklı evden 3 milyon 500 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çaldıkları tespit edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 12:28 Güncelleme: 12.12.2023 - 12:30
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        3,5 milyon liralık para ve ziynet eşyası hırsızlığına aynı aileden 13 gözaltı
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        BURSA'da, 4 farklı ilde hırsızlık suçuna karıştığı tespit edilen aynı aileden 15 hırsızlık şüphelisinden 13'ü, 5 farklı ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürerken, çete üyelerinin 11 farklı evden 3 milyon 500 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çaldıkları tespit edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik (YANDOL) Büro Amirliği ekipleri, eylül ayında Gemlik ilçesinde bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Çok sayıda güvenlik kamerası inceleyen polis ekipleri aynı aile fertlerinden oluşan 15 şüphelinin İstanbul, Kocaeli, Afyonkarahisar ve Gemlik'te 11 ayrı evden hırsızlık yaptıkları belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenleyen ekipler, çete üyesi 3 kadını İstanbul'da bir evde hırsızlık yaptığı sırada suçüstü yakaladı. Eş zamanlı yapılan operasyonda çete üyesi 10 kişi ise Bursa, Osmaniye, Ankara, Kırıkkale ve Kocaeli'de gözaltına alındı. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Çete üyelerinin, hırsızlık yaptıkları 11 evden yaklaşık 3 milyon 500 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çaldıkları tespit edildi. Bursa'ya getirilen şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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