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        Bursa'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

        BURSA´nın Karacabey ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2´si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 15:18 Güncelleme: 13.12.2023 - 15:20
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        Bursa'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
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        BURSA´nın Karacabey ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2´si tutuklandı.

        Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu kullandığı ve ticaretini yaptığını belirlediği 28 kişiyi takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 448 uyuşturucu hap, 207 gram bonzai, 322 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 1 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Şüphelilerden 24´ü hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden K.D. isimli kadın ile L.B. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, S.B. ev hapsine çarptırıldı, H.C.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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