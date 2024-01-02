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        "Eğitim Değişim Okumaları Muallim Kitap Meclisi" etkinlikleri devam ediyor

        Eğitim ve Değişim Derneği (E-Der) Bursa Temsilciliğince düzenlenen "Eğitim Değişim Okumaları Muallim Kitap Meclisi" etkinliklerinin ikincisi, yazar Ahmet Dağ'ın katılımıyla yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 12:05 Güncelleme: 02.01.2024 - 12:05
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        "Eğitim Değişim Okumaları Muallim Kitap Meclisi" etkinlikleri devam ediyor
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        Eğitim ve Değişim Derneği (E-Der) Bursa Temsilciliğince düzenlenen "Eğitim Değişim Okumaları Muallim Kitap Meclisi" etkinliklerinin ikincisi, yazar Ahmet Dağ'ın katılımıyla yapıldı.

        E-Der Bursa Temsilciliğinden yapılan açıklamada, etkinliğin ikincisinin, Şehir Kütüphanesi Üftade Sergi ve Gösteri Salonu'nda gerçekleştirildiği bildirildi.

        Etkinlik öncesi 115 öğretmenin, Ahmet Dağ'ın "Kariyer ve Başarı Çağında Genç Olmak" kitabını okuduğu duyurulan açıklamada, "Bu projedeki amacımız, 'genç hazinelerimiz' olarak ifade ettiğimiz gençlere yaklaşım tarzlarımızı güncelleyebileceğimiz, onlarla aramızdaki mesafeleri kapatacağımız özellikte yönlendirmeler yapan kitaplar okuyup kitabın yazarı ile buluşup ortak bir payda yakalamaktır." ifadesi kullanıldı.

        Ahmet Dağ tarafından söz konusu eseri hakkında yaklaşık bir saat sunum yapıldığı aktarılan açıklamada, kitabı okuyan öğretmenlerin sorularının cevaplanması, yarışma yapılması, yazarın kitabı imzalaması ve bir sonraki kitabın açıklanmasıyla programın sona erdiği belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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