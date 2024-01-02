Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da sokaktan geçen doğal gaz hattında patlamanın ardından yangın çıktı

        BURSA'da sokak üzerinden geçen doğal gaz boru hattında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 30 dakikalık müdahalesi ile söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 00:31 Güncelleme: 02.01.2024 - 00:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da sokaktan geçen doğal gaz hattında patlamanın ardından yangın çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'da sokak üzerinden geçen doğal gaz boru hattında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 30 dakikalık müdahalesi ile söndürüldü.

        Olay, saat 23.30 sıralarında Osmangazi ilçesi İstiklal Mahallesi Zümrüt sokakta meydana geldi. Sokak üzerinden geçen doğal gaz boru hattında patlama meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Bölgede endişe yaratan patlamanın ardından vatandaşların ihbarı ile adrese polis, itfaiye ve doğal gaz dairesi ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin 30 dakikalık müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Arda Güler ilk maçına çıkıyor!
        Arda Güler ilk maçına çıkıyor!
        Alev alev yandı!
        Alev alev yandı!
        Kıyıda köpek balığı paniği! 112'yi aradılar
        Kıyıda köpek balığı paniği! 112'yi aradılar
        Netanyahu'ya şok: Yargı reformuna iptal kararı
        Netanyahu'ya şok: Yargı reformuna iptal kararı
        Şehirlerarası yolcu otobüslerinde yeni dönem
        Şehirlerarası yolcu otobüslerinde yeni dönem
        Beşiktaş'ta gündem teknik direktör ve transfer!
        Beşiktaş'ta gündem teknik direktör ve transfer!
        Putin: Düşmanımız Ukrayna değil
        Putin: Düşmanımız Ukrayna değil
        Âşıklar yeni yıla böyle girdi
        Âşıklar yeni yıla böyle girdi
        Eski eşini ve arkadaşını yaraladı
        Eski eşini ve arkadaşını yaraladı
        Aslan'da dev operasyon!
        Aslan'da dev operasyon!
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Parmak Çocuk
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Parmak Çocuk
        Fenerbahçe transferde harekete geçti!
        Fenerbahçe transferde harekete geçti!
        Japonya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
        Japonya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
        İstanbul'da havai fişek gösterileri uçaktan nasıl görüntülendi?
        İstanbul'da havai fişek gösterileri uçaktan nasıl görüntülendi?
        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        Yeni yıla sahnede girdiler
        Yeni yıla sahnede girdiler
        Prof. Dr. Görür'den 2024'ün ilk uyarısı o 2 kentimize geldi!
        Prof. Dr. Görür'den 2024'ün ilk uyarısı o 2 kentimize geldi!
        Yeni yıla depremzedelerle girdi
        Yeni yıla depremzedelerle girdi
        Nakil yapılan Ferit: Cihaz sesi olmadan kalbin atışını dinleyebilmek mucize
        Nakil yapılan Ferit: Cihaz sesi olmadan kalbin atışını dinleyebilmek mucize
        Galata Köprüsü'nden dünyaya mesaj!
        Galata Köprüsü'nden dünyaya mesaj!

        Benzer Haberler

        Devrilen motosikletten düşüp, 20 metre sürüklenen genç ağır yaralandı
        Devrilen motosikletten düşüp, 20 metre sürüklenen genç ağır yaralandı
        Bursa'da yol çalışması yapılan inşaat alanına düşen otomobilin sürücüsü yar...
        Bursa'da yol çalışması yapılan inşaat alanına düşen otomobilin sürücüsü yar...
        Hafriyat kamyonunun çarptığı yaya ağır yaralandı; kaza anı kamerada
        Hafriyat kamyonunun çarptığı yaya ağır yaralandı; kaza anı kamerada
        Bursa'da cip, 4 metre yükseklikten düştü: 1 yaralı
        Bursa'da cip, 4 metre yükseklikten düştü: 1 yaralı
        Bursa'da devrilen motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı
        Bursa'da devrilen motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı
        Bursa'da hafriyat kamyonunun çarptığı kişi ağır yaralandı
        Bursa'da hafriyat kamyonunun çarptığı kişi ağır yaralandı