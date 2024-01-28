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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 22:52 Güncelleme: 28.01.2024 - 22:52
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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        Salon:TOFAŞ

        Hakemler:Yener Yılmaz, Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Göksun Öz

        TOFAŞ: Özgür Cengiz 5, Winston 12, Tevfik Akdamar, Homesley 24, Batın Tuna 3, Tolga Geçim 4, Ege Demir 9, O'Brien 15, Sakic 8, Wiley 18, Mustafa Kurtuldum

        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Muhaymin Mustafa, Mason 21, Sibande 18, Berke Aygündüz 3, Bleijenbergh 13, İsmail Karabilen 3, Pecarski 6, Badzim 7, Çağatay Özkan 2, Ragıp Berke Atar 4

        1. Periyot: 19-23

        Devre: 47-40

        3. Periyot: 72-60

        5 faulle çıkan: 32.26 Bleijenbergh (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)

        BURSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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