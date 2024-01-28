Konsere giderken yolda rahatsızlanan Alişan, Bursa'da hastaneye kaldırıldı
ŞARKICIAlişan, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki konserine giderken yolda rahatsızlanınca; Bursa'da özel bir hastanede tedavi altına alındı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ameliyat olacağını belirten Alişan, konserini erteledi.
ŞARKICIAlişan, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki konserine giderken yolda rahatsızlanınca; Bursa'da özel bir hastanede tedavi altına alındı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ameliyat olacağını belirten Alişan, konserini erteledi.
Şarkıcı Alsişan, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki düzenlenen konseri için yola çıktı. Yolculuk sırasında aniden rahatsızlanan şarkıcı Alişan, Bursa'da özel bir hastanede tedavi altına alındı. Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Sivrihisar konserine giderken sağ tarafımda dayanılmaz bir ağrıyla Bursa'da acile geldik. İlaçlı tomografi ve kan tahlili neticesi bugün apandisit ameliyatı olmam gerektiğini söyledi hocalarımız. Sivrihisar konseri bugün için kısmet olmadı maalesef. Acil ameliyat denmese vallahi geliyordum. Sözüm söz ameliyat olur olmaz ne zaman isterseniz geleceğim" ifadelerini kullandı.
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