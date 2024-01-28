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        Konsere giderken yolda rahatsızlanan Alişan, Bursa'da hastaneye kaldırıldı

         ŞARKICIAlişan, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki konserine giderken yolda rahatsızlanınca; Bursa'da özel bir hastanede tedavi altına alındı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ameliyat olacağını belirten Alişan, konserini erteledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 21:08 Güncelleme: 28.01.2024 - 21:10
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        Konsere giderken yolda rahatsızlanan Alişan, Bursa'da hastaneye kaldırıldı
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         ŞARKICIAlişan, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki konserine giderken yolda rahatsızlanınca; Bursa'da özel bir hastanede tedavi altına alındı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ameliyat olacağını belirten Alişan, konserini erteledi.

         Şarkıcı Alsişan, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki düzenlenen konseri için yola çıktı. Yolculuk sırasında aniden rahatsızlanan şarkıcı Alişan, Bursa'da özel bir hastanede tedavi altına alındı. Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Sivrihisar konserine giderken sağ tarafımda dayanılmaz bir ağrıyla Bursa'da acile geldik. İlaçlı tomografi ve kan tahlili neticesi bugün apandisit ameliyatı olmam gerektiğini söyledi hocalarımız. Sivrihisar konseri bugün için kısmet olmadı maalesef. Acil ameliyat denmese vallahi geliyordum. Sözüm söz ameliyat olur olmaz ne zaman isterseniz geleceğim" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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