Uludağ eteklerinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
Uludağ eteklerinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Uludağ eteklerinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Uludağ'ın İnkaya mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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