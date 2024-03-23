Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, engelliler ile yaşlılara yönelik projelerini açıkladı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni dönemde yaşlı vatandaşlar için "Evde Destek Projesi" ve "Hasta Yakınları Konuk Evi", engelli vatandaşlar için de "Mola Evi" ve "Gündüzlü Bakımevi" gibi projeleri hayata geçireceklerini bildirdi.

Aktaş, yaptığı açıklamada, sosyal ve sağlık hizmetleriyle, insanı merkeze alan anlayışla, bu dönem engellilere, ailelere, yaşlılara, gençlere kısaca tüm Bursalılara dokunduklarını belirtti.

Yeni dönemde de onlar için çalışacaklarını vurgulayan Aktaş, "Bu dönem özellikle farklı kesimler için hazırladığımız destek paketlerimizle bu alandaki çalışmalarımızı üst seviyeye taşıyoruz. Özellikle belirli hastalıkları olan ve evde bakım ihtiyaçları olan yaşlılarımıza hizmetimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Tüm yaşlılarımızın hayatını kolaylaştırmak için evlerinde ihtiyaç duydukları basit onarımlar için mobil ekiplerimizle onların yanlarında olacağız. 'Evde Destek Projesi' ile kimsesi olmayan yaşlılarımızın temizlikten ev tamiratlarına kadar birçok konuda yanlarında olacağız." ifadesini kullandı.