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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 15:35 Güncelleme: 23.03.2024 - 15:37
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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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        Salon:TVFCengiz Göllü

        Hakemler: Sadettin Deneri, Melike Erol Özkan

        Bursa Büyükşehir Belediyespor: Fatih Cihan, Orçun Ergün, Gökhan Gökgöz, Ahmet Samet Baltacı, Bahov, Onur Kaya (Caner Ergül, Mustafa Cervatoğlu, Daudi)

        TÜRŞAD: Kaan Bülbül, Hamdi Erkan, Fatih Eren Uğur, Lecat, Muhammet Kaya, Burhan Zorluer (Alperay Demirciler, Muhammed Aray, Selim Demir, İbrahim Emet, Muhammet Esat Avcı, Rahmi Çağlar Aksoy)

        Setler: 25-23, 25-20, 25-20

        Süre: 76 dakika (26, 24, 26)

        BURSA

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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