Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon:TVFCengiz Göllü
Hakemler: Sadettin Deneri, Melike Erol Özkan
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Fatih Cihan, Orçun Ergün, Gökhan Gökgöz, Ahmet Samet Baltacı, Bahov, Onur Kaya (Caner Ergül, Mustafa Cervatoğlu, Daudi)
TÜRŞAD: Kaan Bülbül, Hamdi Erkan, Fatih Eren Uğur, Lecat, Muhammet Kaya, Burhan Zorluer (Alperay Demirciler, Muhammed Aray, Selim Demir, İbrahim Emet, Muhammet Esat Avcı, Rahmi Çağlar Aksoy)
Setler: 25-23, 25-20, 25-20
Süre: 76 dakika (26, 24, 26)
BURSA
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