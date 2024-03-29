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        Bursa'da "Endüstriyel Tasarım ve Yaratıcı Etki Paneli" düzenlendi

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisince organize edilen "Turuncu Konuşalım" etkinliği kapsamında Bursa'da "Endüstriyel Tasarım ve Yaratıcı Etki" başlıklı panel gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 16:20 Güncelleme: 29.03.2024 - 16:38
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        Bursa'da "Endüstriyel Tasarım ve Yaratıcı Etki Paneli" düzenlendi
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        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisince organize edilen "Turuncu Konuşalım" etkinliği kapsamında Bursa'da "Endüstriyel Tasarım ve Yaratıcı Etki" başlıklı panel gerçekleştirildi.

        TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi Başkanı Ali Ata Kavame, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki (BTSO) panelin açılışında yaptığı konuşmada, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'ın tasarım anlamında Bursa'ya getirmeye çalıştığı vizyonu, sanayisi ve gençleriyle ortak bir zemin bularak ortaya koyduğu liderliği desteklemek için de kente geldiklerini söyledi.

        Türkiye'de bu anlamda birkaç şehrin sayıldığını ancak Bursa'nın çok farklı bir yere ulaştığını vurgulayan Kavame, "Eskiden derlerdi bizim endüstrilerle ilgili, 'Geleceği yok o işlerin' diye. Sakın aldanmayın. Türkiye artık bu anlamda dünyada liderlik gösteren bir pozisyonda. Hem maddi olarak o pozisyonda hem de itibar anlamında dünyada yer eden bir yerde. Sizler de daha iyisini başaracaksınız. Biz sadece sizin önünüzü açmak için buradayız." değerlendirmesinde bulundu.

        İbrahim Burkay da kalkınmanın vazgeçilmez dinamiklerinden birinin yaratıcı fikirlerin gelişeceği ortamları sağlamak ve bu ekosistemi ortaya çıkarmak olduğunu dile getirdi.

        Bursa'da yurt dışından birçok heyet ağırladıklarını aktaran Burkay, şöyle konuştu:

        "Yaptığımız görüşmelerde Bursa'nın rakamları bu ülkelerin ekonomik rasyolarının çoğunun üzerinde. Şimdi tabii bu geçmişten günümüze hem kentimizin hem de ülkenin bu başarısında büyük rol oynamış olan bu başarı sürdürülebilir olmak zorunda. Dünya üzerindeki teknolojiler çok benzeşiyor. Yani bugün Avrupa'daki özellikle sanayi devrimiyle kullanılan teknolojilerle ülkemizde kullanılan teknolojiler ve artık üretimin, sanayinin son 20 yılda kaymış olduğu Asya Pasifik Bölgesi'nde kullanılan teknolojiler neredeyse birbirinin aynı. Fakat bunu çok net olarak görüyoruz; bu kullanılan teknolojilerde üretilen mallarda bazı bölgelerde Avrupa Birliği başta olmak üzere 10 dolar, 20 dolar olan değerler Asya Pasifik Bölgesi'ne kaydığımızda neredeyse 3'te 1 düşmekte. 'Peki burada bu farklılığı ortaya koyan ne?' diye baktığımızda aslında bizlerde de olduğu gibi sanayide de üretimde de işin ruhunu temsil eden, bizim tasarım dediğimiz, AR-GE dediğimiz, inovasyon dediğimiz, markalaşma dediğimiz o ruhu veren bölgeler, ülkeler, şehirler, işte o zaman farklılaşıyorlar."

        Burkay, ülke olarak yoksulluktan kurtulmak için çok çalışmanın yeterli olabildiğini anlattı.

        Zengin dünyanın en gelişmiş 7 ülkesinin, ilk 10 ülkesinin arasında yer almak için çok çalışmanın artık yeterli olmadığına dikkati çeken Burkay, "Peki 'Yeterlilik ne?' dediğimizde, işte o yeterlilik farklılaşmakla başlıyor. O bahsetmiş olduğumuz katma değeri ortaya koymakla başlıyor." ifadesini kullandı.

        Yerel seçimlerin iki gün sonra yapılacağını anımsatan Burkay, "Bizim ülke olarak en büyük beklentimiz bu yaratıcılığın, farklılaşmanın en önemli besin kaynağı olan ekosistemi oluşturacak projeleri hayata geçirmemiz." dedi.

        Turuncu Konuşalım Komisyonu Başkanı İsa Doğmuş ise panelde endüstriyel tasarımın tüm yönleriyle ele alınacağını ve özel sektörün sorunları, talepleri, kurumların destekleri ve teşvikleri, sektörel ve sektöre yeni dahil olacaklara yol haritası olacağını bildirdi.

        Panel, oturumlarla devam etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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