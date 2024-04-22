Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Orhaneli Belediye Başkanı Tayır makam koltuğunu temsili olarak devretti

        Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır makamını 4. Sınıf öğrencisi Muhammet Ediz Ay'a bıraktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 15:01 Güncelleme: 22.04.2024 - 15:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Orhaneli Belediye Başkanı Tayır makam koltuğunu temsili olarak devretti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır makamını 4. Sınıf öğrencisi Muhammet Ediz Ay’a bıraktı

        Belediye Başkanı Ali Osman Tayır 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık makamını Sait Yılmaz İlköğretim Okulu 4. Sınıf Öğrencisi Muhammet Ediz Ay’a devretti.

        Çocuk başkanlara hediyeler veren Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak şunları söyledi:

        “Çocuklarımızın bayramını kutluyorum. Yarının büyükleri ve yöneticileri olacak yavrularımız, bilinçli taleplerde bulunuyorlar. Çocuklar bizim geleceğimiz. Onlara güzel bir gelecek bırakmak için çalışıyoruz. ”

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Alacak kavgasında dehşet! Dövülerek öldürüldü!
        Alacak kavgasında dehşet! Dövülerek öldürüldü!
        "70 kurye benim evime geldi!"
        "70 kurye benim evime geldi!"
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Büyük Menderes'te kuraklık tehlikesi: Su kıtlığı kapıda
        Büyük Menderes'te kuraklık tehlikesi: Su kıtlığı kapıda
        Kozalaklar tutuşunca bu hale geldi!
        Kozalaklar tutuşunca bu hale geldi!
        20 yaşında hayata veda etti! Yürek yakan ziyaret!
        20 yaşında hayata veda etti! Yürek yakan ziyaret!
        Dünya Günü nedir?
        Dünya Günü nedir?
        Uzmanlar endişeli araştırmalar ürkütücü! O tehlike her yerde
        Uzmanlar endişeli araştırmalar ürkütücü! O tehlike her yerde
        Bayramda hava nasıl olacak? Çarşamba ve perşembe lodosa dikkat
        Bayramda hava nasıl olacak? Çarşamba ve perşembe lodosa dikkat
        Patiswiss ürünündeki ‘küflü’ tartışma
        Patiswiss ürünündeki ‘küflü’ tartışma
        Cem Yılmaz isyan etti
        Cem Yılmaz isyan etti
        Yazlıklarını kiraya verenler dikkat! 600 bin lira ceza yediler
        Yazlıklarını kiraya verenler dikkat! 600 bin lira ceza yediler
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Bakanlıktan 'yerel halk' açıklaması
        Bakanlıktan 'yerel halk' açıklaması
        Mermi yutturup gecelik giydirmişti! Cezaları açıklandı!
        Mermi yutturup gecelik giydirmişti! Cezaları açıklandı!
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi
        "Hagi, Alex gibi olacak"
        "Hagi, Alex gibi olacak"
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        Rekor tazminat davası
        Rekor tazminat davası
        Depremzedeler Yargıtay'ı beklesin
        Depremzedeler Yargıtay'ı beklesin

        Benzer Haberler

        Bursa'da trafik kazasında yaralanan genç antrenör hayatını kaybetti
        Bursa'da trafik kazasında yaralanan genç antrenör hayatını kaybetti
        Bursa'da nefes almakta güçlük çeken bebek yaşamını yitirdi
        Bursa'da nefes almakta güçlük çeken bebek yaşamını yitirdi
        Bursa'da İsrail'i protesto ve Gazze için destek yürüyüşü düzenlendi
        Bursa'da İsrail'i protesto ve Gazze için destek yürüyüşü düzenlendi
        İki ailenin tekmeli, yumruklu kavgası kamerada
        İki ailenin tekmeli, yumruklu kavgası kamerada
        Teleferik sistemlerinde yolcu güvenliği özel bakım ve kontrollerle sağlanıy...
        Teleferik sistemlerinde yolcu güvenliği özel bakım ve kontrollerle sağlanıy...
        Mermili, gecelikli işkence sanıkları son savunmalarını mübaşir kamerasına y...
        Mermili, gecelikli işkence sanıkları son savunmalarını mübaşir kamerasına y...