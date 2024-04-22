Orhaneli Belediye Başkanı Tayır makam koltuğunu temsili olarak devretti

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır makamını 4. Sınıf öğrencisi Muhammet Ediz Ay’a bıraktı

Belediye Başkanı Ali Osman Tayır 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık makamını Sait Yılmaz İlköğretim Okulu 4. Sınıf Öğrencisi Muhammet Ediz Ay’a devretti.

Çocuk başkanlara hediyeler veren Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak şunları söyledi:

“Çocuklarımızın bayramını kutluyorum. Yarının büyükleri ve yöneticileri olacak yavrularımız, bilinçli taleplerde bulunuyorlar. Çocuklar bizim geleceğimiz. Onlara güzel bir gelecek bırakmak için çalışıyoruz. ”