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        Atış Yapı 48. Yeşil Bursa Rallisi öncesi start seremonisi yapıldı

        Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın dördüncü ayağı olan Atış Yapı 48. Yeşil Bursa Rallisi'nin start seremonisi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 22:31 Güncelleme: 17.05.2024 - 22:31
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        Atış Yapı 48. Yeşil Bursa Rallisi öncesi start seremonisi yapıldı
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        Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın dördüncü ayağı olan Atış Yapı 48. Yeşil Bursa Rallisi'nin start seremonisi gerçekleştirildi.

        Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi önünde gerçekleşen etkinliğe vatandaşlar ilgi gösterdi. Startın verilmesiyle alandan tek tek çıkış yapan araçlar, izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Rallide ter dökecek pilotlar, seremoni startının ardından seyircileri selamlayarak, şehir turu attı.

        Oyman Atabay sezonunun 4. rallisi olan, 71 otomobil ve 142 sporcunun yarışacağı Yeşil Bursa Rallisi kapsamında ekipler, iki gün boyunca Orhaneli-Keles bölgesindeki etaplarda ter dökecek. Ekipler iki gün boyunca toplam uzunluğu 470 kilometre olan asfalt zeminli parkurda 8 özel etapta mücadele edecek.

        Ralli, yarın saat 09.30'da Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nın doğu otoparkından başlayacak.

        Rallinin ilk gününde 13,35 kilometre uzunluğundaki Remed Assistance (Harmanalan-Delice) etabı ile 25,05 kilometre uzunluğundaki Petrol Ofisi Maxima (Kozbudaklar-Göynükbelen-Karandere) etapları geçilecek.

        19 Mayıs Pazar günü ise 10,10 kilometre uzunluğundaki Bursa Büyükşehir Belediye (Hüseyinalan) ve 10,30 kilometre uzunluğundaki Downtown (Soğukpınar) etaplarının tamamlanması ile sezonun son asfalt rallisi sona erecek.

        Yarışın ardından aynı gün saat 15.30'da ödül töreni gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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