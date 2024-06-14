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        Bursa'da karne günü kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Şehit Bülent Albayrak İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Zeynel Yıldırım, karne töreninin ardından gittiği bahçesinde kalp krizi geçirmesinin ardından hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 18:43 Güncelleme: 14.06.2024 - 18:43
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        Bursa'da karne günü kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Şehit Bülent Albayrak İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Zeynel Yıldırım, karne töreninin ardından gittiği bahçesinde kalp krizi geçirmesinin ardından hayatını kaybetti.

        Bursa’nın Orhangazi İlçesindeki Şehit Bülent Albayrak ilkokulunda görev yapan 59 yaşında 33 yıllık öğretmen yapan Zeynel Yıldırım, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim sezonunun son gününde öğrencilerine karnelerini dağıttıktan sonra kendisine ait zeytin bahçesine gitti.

        Bir süre sonra kalp krizi geçirip fenalaşan Yıldırım, Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yıldırım, burada müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Karne töreni sonrasında sosyal medya hesabından Yıldırım'ın, “Bu yıl da karnelerimizi dağıttık. Herkese iyi tatiller diliyorum.” notunu paylaştığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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