İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili dönüş yoğunluğu sürüyor

Bayram tatili dönüşünde otoyoldaki dinlenme tesislerinin de kalabalık olduğu gözlendi.

Otoyolun Bursa kesiminde İstanbul yönüne artan trafik yoğunluğu, Yalova'nın Altınova ile Kocaeli'nin Dilovası ilçeleri arasındaki Osmangazi Köprüsü'nde de oluşuyor.

İstanbul ve çevre illerden yola çıkarak bayram tatillerini Ege ve Akdeniz bölgelerinde geçiren vatandaşların dönüşleri nedeniyle dün akşamdan itibaren otoyolda hareketlilik arttı.

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