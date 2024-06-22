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        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili dönüş yoğunluğu sürüyor

        Kurban Bayramı'nın ardından hafta sonunda araçlarıyla dönüşe geçen tatilcilerden dolayı İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yoğunluk yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 17:42 Güncelleme: 22.06.2024 - 17:42
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        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili dönüş yoğunluğu sürüyor
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        Kurban Bayramı'nın ardından hafta sonunda araçlarıyla dönüşe geçen tatilcilerden dolayı İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yoğunluk yaşanıyor.

        İstanbul ve çevre illerden yola çıkarak bayram tatillerini Ege ve Akdeniz bölgelerinde geçiren vatandaşların dönüşleri nedeniyle dün akşamdan itibaren otoyolda hareketlilik arttı.

        Otoyolun Bursa kesiminde İstanbul yönüne artan trafik yoğunluğu, Yalova'nın Altınova ile Kocaeli'nin Dilovası ilçeleri arasındaki Osmangazi Köprüsü'nde de oluşuyor.

        Bayram tatili dönüşünde otoyoldaki dinlenme tesislerinin de kalabalık olduğu gözlendi.

        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda görevli polis ekipleri, trafiği denetleyerek sürücülere dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıda bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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