GÜNCELLEME 2 - Bursa'da sağanak ve dolu etkili oldu

Bursa'da sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Öğleden sonra etkisini gösteren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Vatandaşların hazırlıksız yakalandığı yağış dolayısıyla sürücüler su biriken yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Zaman zaman dolu yağışı etkisini artırırken, sağanak nedeniyle Odunluk Metro İstasyonu'nu su bastı.

Acemler ve Ataevler arasındaki tüm metro istasyonları yolcu girişine kapatıldı, Bursa Uludağ Üniversitesi yönündeki metro hattına paralel ek otobüs seferleri başlatıldı.

Vali Mahmut Demirtaş da cesedin bulunduğu bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Demirtaş, saat 14.30'dan sonra şiddetli yağışın etkili olduğunu söyledi.

Demirtaş, metrekareye 40 kilogramın üzerinde sağanak düştüğünü belirterek, 500'den fazla su baskını ihbarının yapıldığını kaydetti.

Belediyeler, AFAD, DSİ ve kamu kuruluşlarının harekete geçtiğini anlatan Demirtaş, "Şu an bir ceset var ama muhtemelen eski bir ceset olduğunu düşünüyoruz. Yani selden veya yağıştan kaynaklanan bir ceset değil, daha önce kaybolmuş olan birisine ait olabilir ama olay yeri incelemesi devam ediyor. Bu konuda bir şey söylemek şu an için erken." ifadesini kullandı.