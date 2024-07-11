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        Bursa'da sağanak su baskınlarına neden oldu

        Bursa'nın İnegöl ve Gemlik ilçelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 15:54 Güncelleme: 11.07.2024 - 15:54
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        Bursa'da sağanak su baskınlarına neden oldu
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        Bursa'nın İnegöl ve Gemlik ilçelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        İnegöl ilçesinde aniden bastıran yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Vatandaşların hazırlıksız yakalandığı sağanak dolayısıyla sürücüler yolları basan sudan dolayı ilerlemekte güçlük çekti.

        Özellikle Yenice ve Mahmudiye mahallelerinde etkili olan yağış nedeniyle su baskınlarının oluştuğu bölgelerde belediye ekipleri tahliye çalışması yaptı.

        Gemlik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bazı iş yerlerinin önündeki ürünler sağanaktan zarar gördü.

        Yollardaki su birikintilerinden sürücüler ve yayalar olumsuz etkilendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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