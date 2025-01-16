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        Bursa'da bir apartmanın bacasında çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir aparmanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 14:37 Güncelleme: 16.01.2025 - 14:37
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        Bursa'da bir apartmanın bacasında çıkan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir aparmanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Mesudiye Mahallesi Avşak Sokak'taki bir apartmanın baca kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alıp, söndürdü.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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