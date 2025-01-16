Bursa'da bir apartmanın bacasında çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir aparmanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir aparmanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mesudiye Mahallesi Avşak Sokak'taki bir apartmanın baca kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alıp, söndürdü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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