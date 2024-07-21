Bursa'da 32. Geleneksel Kocayayla Kadırga Şenliği yapıldı

Bursa'nın Keles ilçesinde Trabzon Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından bu yıl 32'ncisi düzenlenen Geleneksel Kocayayla Kadırga Şenliği gerçekleştirildi.

20-21 Temmuz'da düzenlenen 32. Geleneksel Kocayayla Kadırga Şenliği'nde sahneye çıkan Karadenizli şarkıcılar performanslarını sergilerken kurulan stantlarda ise Karadeniz yöresine ait birçok ürün vatandaşların beğenisine sunuldu.

Keles Kocayayla'da düzenlenen şenlikte konuşma yapan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, sıcak havaya rağmen şenliğe gelerek hemşeri dayanışmasını yaşatan herkese teşekkür etti.

Trabzon derneklerinin Bursa için önemli hizmetler yaptığını belirten Varank, "Bursa'ya en fazla katkı sağlayan şehirlerden, hemşerilerden bir tanesi kimdir' diye sorsalar, biz ne deriz Trabzon' deriz, Karadeniz deriz çünkü bizim insanımız merttir, çalışkandır, vefalıdır. Ülkesine, milletine sevdalıdır. Bu ülkeye hizmet etmek için, bu bayrağa hizmet etmek için, şehirlerine hizmet etmek için gözünü budaktan sakınmaz." dedi. Bu tarz şenliklerin yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Varank, şunları kaydetti:

"Bizim milletimiz, bizim devletimiz, bizim İstiklal Marşımız, bizim ezanımız, onlara sahip çıkarsak bu şenlikleri yapmaya devam ederiz. Bu güzellikleri yaşamaya devam ederiz ama onlarla ilgili en ufak bir tereddüde düşersek, akıbeti dünyada başka milletlerin ne oluyor onu görebiliyoruz. Allah'ın izniyle biz bu şenlikleri yapmaya devam edeceğiz. Burada şimdiye kadar hizmet etmiş ve hizmet edecek başkanlarımızın desteğiyle Trabzon kültürümüzü yaşatmaya devam edeceğiz, Karadeniz kültürünü yaşatmaya devam edeceğiz. Bizler de sizler bizim arkamızda durdukça sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz."

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ise Trabzonluların gittiği her yere renk katan insanlar olduğunu anlattı. Trabzonluların Türkiye'nin birliğine, beraberliğine çok büyük katkılar sağladığını vurgulayan Demirtaş, "15 Temmuz'da şehit düştünüz, gazi oldunuz. 6 Şubat'ta deprem oldu en fazla yardımlaşma duygusunu sağlayan, yardımı gönderen sizler oldunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Şenliğiniz hayırlı ve uğurlu olsun." diye konuştu. Demirtaş, şenliğe katılanlardan orman yangınları için dikkatli olmalarını ve çevreyi kirletmemeye özen göstermelerini rica etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de 32 yıldır sürdürülen şenlik geleneği için emek veren herkese teşekkürlerini iletti. Kendisinin de Karadeniz'de büyüdüğünü anımsatan Bozbey, "(Karadenizliler) Çok tez canlı insanlardır. Gerçekten yaptığı işi, tuttuğu işi koparan insanlardır. Öyle güzel insanlardır ki hakikaten sadece kentine, mahallesine değil, ülkesine de, insanına da her yerde her zaman destek çıkar, sahip çıkan insanlardır. Bayrağına da sahip çıkıyor, ülkesine de sahip çıkıyor öyle insanlardır. " ifadelerini kullandı.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve vatandaşlar katıldı. - Tescilli Keles kirazının yetiştiği bahçelerde çiftçi ziyareti Programın ardından Mustafa Varank, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve Keles Belediye Başkanı Ali Doğru'nun da aralarında bulunduğu protokol ekibi, tescilli Keles Kirazının yetiştirildiği bahçede çiftçileri ziyaret etti.