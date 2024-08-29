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        Bursa'daki plajların tamamına yakınında suyun iyi kalitede olduğu belirlendi

        Bursa'nın Karacabey, Gemlik ve Mudanya ilçelerinin Marmara Denizi'ndeki kıyıları ile İznik ve Orhangazi ilçelerinin İznik Gölü kıyısındaki plajlarda halk sağlığı yönünden gerçekleştirilen ölçümlerde 22 plajın suyunun iyi, 2 plajın orta kalitede olduğu tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 13:10 Güncelleme: 29.08.2024 - 13:10
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        Bursa'daki plajların tamamına yakınında suyun iyi kalitede olduğu belirlendi
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        Bursa'nın Karacabey, Gemlik ve Mudanya ilçelerinin Marmara Denizi'ndeki kıyıları ile İznik ve Orhangazi ilçelerinin İznik Gölü kıyısındaki plajlarda halk sağlığı yönünden gerçekleştirilen ölçümlerde 22 plajın suyunun iyi, 2 plajın orta kalitede olduğu tespit edildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünün ağustos ayı ikinci tur "Yüzme Suyu Kirliliği İzleme Formu" verilerine göre, Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan Mudanya'da 9, Gemlik'te 8, Karacabey'de 3 ve İznik Gölü kıyısında 4 olmak üzere 24 plajda ölçüm yapıldı.

        100 mililitrede bulunan bakteri sayısının "kılavuz değer" ve zorunlu değer" olarak değerlendirildiği ölçümlerde, parametrelerin tüm plajların referans değerler aralığında bulunduğu saptandı.

        Mudanya'daki Altıntaş, Burgaz Altınkum, Burgaz, Kumyaka, Zeytinbağı, Büyükşehir Belediyesi Eşkel, Büyükşehir Belediyesi Eğerce halk plajlarında suyun iyi, Coşkunöz ve Büyükşehir Belediyesi Mesudiye halk plajlarında orta kalitede olduğu belirlendi.

        Gemlik'teki Narlı, Büyükkumla, Büyükşehir Belediyesi Küçükkumla, Gemsaz, Büyükşehir Belediyesi Kumsaz halk plajları, Karacaali Gençlik Kampı, Hasanağa Kadınlar Plajı ve Büyükşehir Belediyesi Kurşunlu Kadınlar Plajı ile Karacabey'deki Yeniköy, Malkara ve Kurşunlu halk plajlarında "iyi kalite su" tespitinde bulunuldu.

        İznik Gölü kıyısında yer alan Göllüce ve İnciraltı halk plajları ile bir tatil köyünün yanı sıra Orhangazi Halk Plajı'nda ise suyun kalitesi iyi çıktı.

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