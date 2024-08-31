Şarkıcı Nilüfer Bursa'da konser verdi
Şarkıcı Nilüfer, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Bursa'da konser verdi.
Şarkıcı Nilüfer, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Bursa'da konser verdi.
Bursa Büyükşehir Belediyesince Millet Bahçesi'nde düzenlenen konsere, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in konuşmasının ardından sahne alan Nilüfer, sevilen şarkılarını seslendirdi.
Sanatçıya eşlik eden Bursalılar, konser sonunda Nilüfer'i uzun süre alkışladı.
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