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        Şarkıcı Nilüfer Bursa'da konser verdi

        Şarkıcı Nilüfer, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Bursa'da konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 00:41 Güncelleme: 31.08.2024 - 00:52
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        Şarkıcı Nilüfer Bursa'da konser verdi
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        Şarkıcı Nilüfer, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Bursa'da konser verdi.

        Bursa Büyükşehir Belediyesince Millet Bahçesi'nde düzenlenen konsere, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in konuşmasının ardından sahne alan Nilüfer, sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Sanatçıya eşlik eden Bursalılar, konser sonunda Nilüfer'i uzun süre alkışladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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