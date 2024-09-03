Uludağ İhracatçı Birliklerinin ağustos ihracatı 2,8 milyar dolar oldu

Uludağ İhracatçı Birliklerinin (UİB) ağustos ayı ihracat verileri açıklandı.

Genel sekreterlik bazında en fazla dış satıma sahip ikinci birlik olan UİB'den yapılan açıklamaya göre, birliklerin ağustos dış satımı 2 milyar 786 milyon 974 bin dolar, Ocak-Ağustos 2024 ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,8 artışla 24 milyar 490 milyon 773 bin dolar oldu.

Birlikler arasında en fazla ihracat, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğince (OİB) gerçekleştirildi. Ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,41 artışla 2 milyar 305 milyon 649 bin dolar ihracat gerçekleştiren OİB'in ocak-ağustos dış satımı 20 milyar 323 milyon 678 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), ağustosta 104 milyon 138 bin dolar ihracata imza attı. UTİB'in ocak-ağustos dönemdeki ihracatı ise 861 milyon 176 bin dolar olarak gerçekleşti. Geçen ay 74 milyon 341 bin dolar ihracat kaydeden Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (UHKİB), yılın ilk 8 ayındaki dış satımı ise 614 milyon 864 bin dolar seviyesine ulaştı. Ağustosta yurt dışına 30 milyon 903 bin dolarlık ürün gönderen Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), 8 aylık süreçte ise 189 milyon 528 bin dolar ihracat yaptı.