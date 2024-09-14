Çağrı merkezi aracılığıyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı

Düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dizüstü bilgisayar, telefon ve açık hat ele geçirildi.

Olayı araştıran Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, M.K.(22), A.C.(27), Y.S.(19), M.O.A.(26) ve M.A'nın (22) İstanbul'un Üsküdar ilçesinde çağrı merkezi kurduklarını ve son bir ayda 50 kişiyi 1 milyon lira dolandırdıklarını belirledi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, internet üzerinden araç kiralama ve oto yedek parça satışı ilanlarıyla ülke genelinde bazı kişilerin dolandırıldığı bilgisine ulaştı.

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