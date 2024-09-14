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        Çağrı merkezi aracılığıyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul'da çağrı merkezi kurup oto kiralama ve yedek parça almak isteyen kişileri dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 09:13 Güncelleme: 14.09.2024 - 09:13
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        Çağrı merkezi aracılığıyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı
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        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul'da çağrı merkezi kurup oto kiralama ve yedek parça almak isteyen kişileri dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, internet üzerinden araç kiralama ve oto yedek parça satışı ilanlarıyla ülke genelinde bazı kişilerin dolandırıldığı bilgisine ulaştı.

        Olayı araştıran Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, M.K.(22), A.C.(27), Y.S.(19), M.O.A.(26) ve M.A'nın (22) İstanbul'un Üsküdar ilçesinde çağrı merkezi kurduklarını ve son bir ayda 50 kişiyi 1 milyon lira dolandırdıklarını belirledi.

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çağrı merkezi teknik ve fiziki takibe alındı.

        Düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dizüstü bilgisayar, telefon ve açık hat ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan M.K. ve A.C. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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