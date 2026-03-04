Bursa'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Aziz D. (57) yönetimindeki 16 ACK 76 plakalı otomobil, Alanyurt-İnegöl yolunda kontrolden çıkarak bir alışveriş merkezinin bahçesindeki ağaçlara çarptı. Kazada yaralanın sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

