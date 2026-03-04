Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 14:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.


        Aziz D. (57) yönetimindeki 16 ACK 76 plakalı otomobil, Alanyurt-İnegöl yolunda kontrolden çıkarak bir alışveriş merkezinin bahçesindeki ağaçlara çarptı.


        Kazada yaralanın sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den balistik mühimmat açıklaması
        MSB'den balistik mühimmat açıklaması
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Kupada hedef liderlik!
        Kupada hedef liderlik!
        İş yerinde kanlı saldırı! Katil aranıyor!
        İş yerinde kanlı saldırı! Katil aranıyor!
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!
        Değişimiyle konuşuluyor
        Değişimiyle konuşuluyor
        Plakasını bezle kapattı! "Dur" ihtarına uymadı... Acı son!
        Plakasını bezle kapattı! "Dur" ihtarına uymadı... Acı son!
        'Aslan Kral' İlkay Gündoğan!
        'Aslan Kral' İlkay Gündoğan!
        Müslüm Gürses, mezarı başında anıldı
        Müslüm Gürses, mezarı başında anıldı

        Benzer Haberler

        Bursa'da kontrolden çıkan otomobil ağaçlık alana uçtu, 1 yaralandı
        Bursa'da kontrolden çıkan otomobil ağaçlık alana uçtu, 1 yaralandı
        Bursa'da IBAN suistimallerine karşı uyarı: "Bir günlük gelir, bir ömür sabı...
        Bursa'da IBAN suistimallerine karşı uyarı: "Bir günlük gelir, bir ömür sabı...
        Bursa Devlet Tiyatrosu "Bencil Dev" oyununun prömiyerini gerçekleştirdi
        Bursa Devlet Tiyatrosu "Bencil Dev" oyununun prömiyerini gerçekleştirdi
        Yenişehir'de zabıtadan Ramazan mesaisi: 65 iş yeri denetlendi
        Yenişehir'de zabıtadan Ramazan mesaisi: 65 iş yeri denetlendi
        Bursa'da kaçak sigara imalathanesine operasyon: 460 kilo tütün ele geçirild...
        Bursa'da kaçak sigara imalathanesine operasyon: 460 kilo tütün ele geçirild...
        Gürsu Belediyesinin sosyal yardımları ramazan ayında da sürdürülüyor
        Gürsu Belediyesinin sosyal yardımları ramazan ayında da sürdürülüyor