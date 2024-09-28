Bursa'nın AB tescilli ürünlerinin de yetiştirildiği arazileri sulayan göletin suyu çekildi

SEMİH ŞAHİN - Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Avrupa Birliğinden (AB) coğrafi işaret onayı alınan tarımsal ürünlerin de yetiştirildiği arazilerin sulanmasında yararlanılan Ülküköy Göleti'nin suyu metrelerce çekildi.

Yıllardır kırsal Dedeköy, Hasköy ve Ülküköy mahallelerinin tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan gölette yaşanan yüzlerce metrelik çekilme ve oluşan çatlaklar, dronla görüntülendi.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efsun Dindar, AA muhabirine, Bursa Ovası'nda iyi verim elde edebilmek için toprağın yeteri miktarda suyla buluşması gerektiğini söyledi.

Çiftçinin iyi bilinçlendirilmesi gerektiğini belirten Dindar, şöyle konuştu: "Bursa'da pek çok sulama göletimiz var, Ülküköy Göleti de bunlardan biri. 1982 yılından beri sulama faaliyeti vermek üzere devam ediyor, bu amaçla kullanılıyor ancak son dönemlerde baktığımızda civarda Dedeköy, Hasköy ve Ülküköy gibi 3 büyük köy, tarımsal sulama ihtiyacını bu göletten karşılıyor. Son yıllarda bir taraftan çevresel kirlilik ve iklim değişikliği baskısı, bir taraftan da kuraklığa bağlı olarak su seviyesinin oldukça düşük olduğunu görüyoruz. Yılın bu zamanlarında su seviyesinin yaklaşık 15 metre olması gerekirken 1-1,5 metre olduğunu görmek mümkün."

- "Su kaynaklarımız sınırsız değil" Dindar, göletin Gemlik zeytini, Bursa şeftalisi ve Bursa siyah incirinin yanı sıra birçok sebze ve meyve çeşidinin üretildiği arazilerin sulanmasında kullanıldığını belirtti. Tescilli ürünlerin özellikle ilkbaharda sulama ihtiyaçlarının daha yüksek olduğuna dikkati çeken Dindar, "Dönemsel olarak bu durum bizi kurtarmıyor. Gelecek yıllara göre de plan yapmamız, ürünlerin rekoltesi açısından suya olan ihtiyacını iyi belirlememiz ve sulak alanlarımızı iyi korumamız lazım. Şu anda mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık artışlarını düşündüğümüzde ve yağması gereken yağmurların da verimli ve zamanında yağmadığını da hesaba katarsak ilerleyen günlerde maalesef çiftçimizi zor zamanlar bekliyor." dedi.