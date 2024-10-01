Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da 51. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı kapılarını açtı

        Türkiye'nin önemli mobilya üretim merkezlerinden Bursa'nın İnegöl ilçesinde 51'incisi düzenlenen "Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı (MODEF EXPO 2024)" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 17:18 Güncelleme: 01.10.2024 - 17:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da 51. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı kapılarını açtı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'nin önemli mobilya üretim merkezlerinden Bursa'nın İnegöl ilçesinde 51'incisi düzenlenen "Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı (MODEF EXPO 2024)" başladı.

        Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanvekili ve Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç, İnegöl MODEF Fuar Alanı'ndaki açılışta, Türkiye mobilya sektörünün son 20 yılda tasarım ve kalitesiyle kendinden övgüyle bahsettirdiğini söyledi.

        Güleç, İnegöl'ün dünya için önemli bir mobilya merkezi haline geldiğini belirterek, "Türkiye'nin mobilya başarısının nedeni son 20 yılda Türkiye'deki istikrarlı ortam ve Sayın Cumhurbaşkanının özel sektörle diyaloğu, üretim, yatırım ve ihracata teşvik etmesi. Önemli güç kaynaklarımızdan bir tanesi de mobilya girişimcisinin özellikle imalata dayanmış olması ve teşkilatlanması." dedi.

        Türkiye'de 45 bin 277 mobilya üreticisi bulunduğunu dile getiren Güleç, şunları ifade etti:

        "Mobilya sektörü Türkiye'nin hem üretim hem de istihdamında çok önemli. Türkiye mobilya sektörü son 20 yılda Türkiye'nin bütün sanayisi içinde, Türkiye'nin büyümesinde yüzde 25 daha fazla büyümüş. Bu önemli bir rakam. Bugün 200 ülkeye ihracat yapıyoruz. 20 yıl önce dünyanın 30'uncu sıralarındayız. Bugün dünyanın 7'inci büyük ihracatçısıyız. 2008'de dünya krizi olduğunda Cumhurbaşkanı 'Türkiye'yi teğet geçecek' demişti ve gerçekten teğet geçti. Nasıl teğet geçti? Türkiye üretime ve ihracata dayalıydı."

        İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası ile MODEF Başkanı Yavuz Uğurdağ da ticaretin, sanayinin, üretimin, ihracatın merkezinde olduklarını söyledi.

        İnegöl'ün 1,8 milyar dolarlık ekonomik büyüklük, 1,5 milyar dolar ihracat, 1,2 milyar dolar dış ticaret fazlasıyla Türkiye'ye ve dünyaya örnek olduğunu belirten Uğurdağ, "Bu rakamların oluşmasında en önemli katkıyı yüzde 56'lık dilimle mobilya sektörü vermekte. Tabii bu büyümenin en önemli etkenlerinden birisi yerel yönetimlerle, genel yönetimlerle birlikte sanayicimizin yapmış olduğu yatırımlar ve bu tür fuar organizasyonları bu rakamların büyümesinde çok önemli katkı sağlamaktadır." dedi.

        Bursa Valisi Erol Ayyıldız da fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Açılışa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da katıldı.

        Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle fuarın açılışı yapıldı.

        51. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı 5 Ekim'e kadar gezilebilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TBMM'de yeni yasama yılı başladı!
        TBMM'de yeni yasama yılı başladı!
        Serhat Akın'a silahlı saldırıda şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
        Serhat Akın'a silahlı saldırıda şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
        "RFS ile Galatasaray ayrı dünyalarda"
        "RFS ile Galatasaray ayrı dünyalarda"
        2 yaşındaki Sıla bebekten korkutan haber!
        2 yaşındaki Sıla bebekten korkutan haber!
        Karşılıksız çek adedi eylülde yüzde 112,2 arttı
        Karşılıksız çek adedi eylülde yüzde 112,2 arttı
        Cep telefonu alan daraltması yapıldı! 18 dakikalık tespit
        Cep telefonu alan daraltması yapıldı! 18 dakikalık tespit
        Kışı önden tahmin etmek mümkün mü?
        Kışı önden tahmin etmek mümkün mü?
        Osimhen'den 100 milyon euro itirafı!
        Osimhen'den 100 milyon euro itirafı!
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu, neden hala bulunamadı?
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu, neden hala bulunamadı?
        Dünyanın gözü İsrail-Lübnan hattında
        Dünyanın gözü İsrail-Lübnan hattında
        Peder Gregory Salloum İsrail'in saldırılarında vuruldu
        Peder Gregory Salloum İsrail'in saldırılarında vuruldu
        İsrail'in işgal planı ve Hizbullah'ın stratejisi
        İsrail'in işgal planı ve Hizbullah'ın stratejisi
        "İsrail Hizbullah tabanını lidersiz bırakıyor"
        "İsrail Hizbullah tabanını lidersiz bırakıyor"
        Kayıp güzel ortaya çıktı
        Kayıp güzel ortaya çıktı
        33 yaşındaki Sibel çocuklarının gözü önünde katledildi
        33 yaşındaki Sibel çocuklarının gözü önünde katledildi
        Penaltı ve kırmızı var mı?
        Penaltı ve kırmızı var mı?
        Soğuk havalarda hasta oluyorsanız dikkat!
        Soğuk havalarda hasta oluyorsanız dikkat!
        Gedson durdurulamıyor!
        Gedson durdurulamıyor!
        Bakan Kacır'dan otomotiv yatırımları açıklaması
        Bakan Kacır'dan otomotiv yatırımları açıklaması
        Hileli ürünler tüketiciyle anında paylaşılacak
        Hileli ürünler tüketiciyle anında paylaşılacak

        Benzer Haberler

        Devriye görevinde durdurulan otomobilden firari 2 hükümlü çıktı
        Devriye görevinde durdurulan otomobilden firari 2 hükümlü çıktı
        FETÖ üyeliğinden 7,5 yıl hapisle aranan eski Bursa Cumhuriyet Başsavcısı ya...
        FETÖ üyeliğinden 7,5 yıl hapisle aranan eski Bursa Cumhuriyet Başsavcısı ya...
        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        FETÖ hükümlüsü eski cumhuriyet başsavcısı Bursa'da yakalandı
        FETÖ hükümlüsü eski cumhuriyet başsavcısı Bursa'da yakalandı
        Bursa'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Bursa'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Eski belediye başkanının oğlu kazada ağır yaralandı
        Eski belediye başkanının oğlu kazada ağır yaralandı