Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ü.D, Ö.M. ve K.Y, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, A.G. ve V.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yapılan aramalarda 171 gram esrar, 30 gram Hint keneviri, hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Şüpheliler Ü.D. (34), Ö.M. (59), K.Y. (45), A.G. (25) ve V.O. (64) gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Tavşanlı Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde kullanıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen emniyet güçleri, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin bulunduğu adrese operasyon düzenledi.

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