Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 15:01 Güncelleme: 07.10.2024 - 15:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Tavşanlı Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde kullanıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen emniyet güçleri, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin bulunduğu adrese operasyon düzenledi.

        Yapılan aramalarda 171 gram esrar, 30 gram Hint keneviri, hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Şüpheliler Ü.D. (34), Ö.M. (59), K.Y. (45), A.G. (25) ve V.O. (64) gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ü.D, Ö.M. ve K.Y, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, A.G. ve V.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 çocuk bataklığa saplandı! İnsan zinciri oluşturuldu!
        3 çocuk bataklığa saplandı! İnsan zinciri oluşturuldu!
        Eniştesini öldürmüştü! İşte cinayetin gerekçesi!
        Eniştesini öldürmüştü! İşte cinayetin gerekçesi!
        Alman devinden 2025 yılı asgari ücret tahmini
        Alman devinden 2025 yılı asgari ücret tahmini
        Sıla bebekten kahreden haber!
        Sıla bebekten kahreden haber!
        Geç emekli olan fazla maaş alacak
        Geç emekli olan fazla maaş alacak
        "Sahada rakibiz, maçlar bitince ortağız"
        "Sahada rakibiz, maçlar bitince ortağız"
        Şişli'de gece kulübü çıkışı kadına şiddet
        Şişli'de gece kulübü çıkışı kadına şiddet
        "Okan Buruk'un karşısındaki en büyük engel!"
        "Okan Buruk'un karşısındaki en büyük engel!"
        İstanbul'da iki ilginç olay
        İstanbul'da iki ilginç olay
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        "Erkekliğimden utanır oldum"
        "Erkekliğimden utanır oldum"
        Uçuruma yuvarlandı! 2 kişi yanarak can verdi!
        Uçuruma yuvarlandı! 2 kişi yanarak can verdi!
        Çayı aç karnına mı tok karnına mı içmeli?
        Çayı aç karnına mı tok karnına mı içmeli?
        Ambulansın önünü kesen şoföre 3 yıl hapis cezası!
        Ambulansın önünü kesen şoföre 3 yıl hapis cezası!
        Ortopedi servisine girdi! Hastanede kurşun yağmuru!
        Ortopedi servisine girdi! Hastanede kurşun yağmuru!
        2024 Tıp Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        2024 Tıp Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        Semih Kılıçsoy 11'i unuttu
        Semih Kılıçsoy 11'i unuttu
        "Sezonun en silik futbolu"
        "Sezonun en silik futbolu"
        "Hristiyanım ama Türk'ün hasıyım"
        "Hristiyanım ama Türk'ün hasıyım"
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"

        Benzer Haberler

        Bursa'da koç ve tavuklar için güzellik yarışması düzenlendi
        Bursa'da koç ve tavuklar için güzellik yarışması düzenlendi
        Bataklığa saplanan 3 çocuk, insan zinciri ile kurtarıldı; o anlar kamerada
        Bataklığa saplanan 3 çocuk, insan zinciri ile kurtarıldı; o anlar kamerada
        Engelli gençler temsili düğünde gönüllerince eğlendi
        Engelli gençler temsili düğünde gönüllerince eğlendi
        Otomatik tüfekle havaya ateş açtı; o anlar kamerada
        Otomatik tüfekle havaya ateş açtı; o anlar kamerada
        Profesyonel liglerde tek gol yemeyen takım Bursaspor
        Profesyonel liglerde tek gol yemeyen takım Bursaspor
        7 yaşındaki Aye, babasının böbreği ile hayata tutundu; donörün böbreği sırt...
        7 yaşındaki Aye, babasının böbreği ile hayata tutundu; donörün böbreği sırt...