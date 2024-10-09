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        Bursa'da drift atan sürücüye 32 bin 233 lira ceza uygulandı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde drift atan sürücüye 32 bin 233 lira trafik cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 12:23 Güncelleme: 09.10.2024 - 12:23
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        Bursa'da drift atan sürücüye 32 bin 233 lira ceza uygulandı
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde drift atan sürücüye 32 bin 233 lira trafik cezası kesildi.

        Bir sürücünün otomobiliyle drift atmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

        Polis ekipleri, sürücü O.D. ve otomobilini belirledi.

        Ekipler, sürücüye ilgili yasa maddesi gereğince 32 bin 233 lira trafik cezası uyguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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