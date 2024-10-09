Karacabey'de bir evde ruhsatsız tabancalar ele geçirildi
Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir eve yapılan baskında, 4 tabanca ele geçirildi.
Bursa’nın Karacabey ilçesinde bir eve yapılan baskında, 4 tabanca ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik çalışmalar kapsamında Hamidiye Mahallesi’nde bir eve operasyon düzenledi.
N.K'nin (42) evinde yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca ve 273 adet fişek bulunarak muhafazaya alındı.
Emniyet Müdürlüğüne götürülen N.K. ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
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