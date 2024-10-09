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        Karacabey'de bir evde ruhsatsız tabancalar ele geçirildi

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir eve yapılan baskında, 4 tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 13:24 Güncelleme: 09.10.2024 - 13:24
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        Karacabey'de bir evde ruhsatsız tabancalar ele geçirildi
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        Bursa’nın Karacabey ilçesinde bir eve yapılan baskında, 4 tabanca ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik çalışmalar kapsamında Hamidiye Mahallesi’nde bir eve operasyon düzenledi.

        N.K'nin (42) evinde yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca ve 273 adet fişek bulunarak muhafazaya alındı.

        Emniyet Müdürlüğüne götürülen N.K. ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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