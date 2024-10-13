GÜNCELLEME - Bursa'da bir evde ve bahçesinde 3 kişi öldürülmüş halde bulundu

Eve girilmesiyle, M.M. ile C.A. ve bahçede kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin daha cansız bedeni bulundu.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir evde ve bahçesinde 3 kişi öldürülmüş halde bulundu.

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