Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da şoförü darbedilen ambulansta taşınan hasta hayati tehlikeyi atlattı

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde, ambulans sürücüsünün, önün kesilmesi ve darbedilmesinin ardından hastaneye ulaştırdığı Nedime Gencay'ın tedavisi Bursa Şehir Hastanesinde devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 16:45 Güncelleme: 13.10.2024 - 16:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da şoförü darbedilen ambulansta taşınan hasta hayati tehlikeyi atlattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde, ambulans sürücüsünün, önün kesilmesi ve darbedilmesinin ardından hastaneye ulaştırdığı Nedime Gencay'ın tedavisi Bursa Şehir Hastanesinde devam ediyor.

        Muhammed Ali Karasulu yönetimindeki ambulansla hastaneye götürülen ve 2 gün yoğun bakımda kalan 80 yaşındaki Gencay, hayati tehlikeyi atlattı.

        Kardiyoloji servisinde tedavisi süren Nedime Gencay, AA muhabirine, Yalova'nın Armutlu ilçesine bağlı Kapaklı köyünde ikamet ettiğini söyledi.

        Olayın yaşandığı gün Gemlik'e doktor kontrolüne gittiğini belirten Gencay, "Gemlik'te özel bir hastaneye gittim ardından Gemlik Devlet Hastanesi aciline gittik ve beni buraya Bursa Şehir Hastanesine nakil ettiler." dedi.

        - "Onlara (sağlık çalışanları) bir şey olsaydı vicdan azabı çekerdim"

        Ambulansla giderken birtakım sesler duyduğunu anlatan Gencay, şöyle konuştu:

        "Hızlı takırtılar, sesler olunca ambulanstaki kız anladı, 'galiba bir şeyler oluyor' dedi yanındaki diğer sağlık çalışanına. Aşağı indiler bir tek onu duydum. 'Hasta var, durumu acil, kalp krizi geçiriyor, keyfi yapar mı şoföre sana bu işi? Gir içeri dediler ama ben yattığım yerde kimseyi görmedim. Bu işin olmaması gerekirdi. Ben de üzüldüm, benim yüzümden olduğu için. Onlara (sağlık çalışanları) bir şey olsaydı vicdan azabı çekerdim."

        Darbedilen paramedik ambulans şoförü Muhammed Ali Karasulu ise bütün sağlık çalışanlarının işini yaparken önceliğinin, hastalara yardım etmek olduğunu dile getirdi.

        Olayı yaşadığı için oldukça üzgün fakat taşıdığı hasta sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu aktaran Karasulu, "Bizim işimiz hayat kurtarmak. Biz hayat kurtarmak için ambulansa biniyoruz, nöbete geliyoruz. Böyle bir saldırıyla karşılaşmayı hiç ummuyorduk. Çok üzgünüz." diye konuştu.

        10 Ekim'de yaşanan olayın ardından adliyeye sevk edilen S.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, oğlu M.Y. ise tutuklanmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ayin ve ritüele katıldılar mı? Sur vahşeti soruşturmasında yeni ayrıntılar
        Ayin ve ritüele katıldılar mı? Sur vahşeti soruşturmasında yeni ayrıntılar
        Ülke genelinde büyük şirketlere yönelik denetim seferberliği
        Ülke genelinde büyük şirketlere yönelik denetim seferberliği
        Dün İstanbul bugün Konya
        Dün İstanbul bugün Konya
        ABD'de "çocuksuz kedili" kadın tartışmaları sürüyor
        ABD'de "çocuksuz kedili" kadın tartışmaları sürüyor
        15 milyon Euro'luk Icardi iddiası!
        15 milyon Euro'luk Icardi iddiası!
        Telefonlu çakmaklı saldırı
        Telefonlu çakmaklı saldırı
        Mehmet Uçum’dan “bölünmez bütünlük“ açıklaması
        Mehmet Uçum’dan “bölünmez bütünlük“ açıklaması
        Bu gezegenler yuvarlak değilmiş!
        Bu gezegenler yuvarlak değilmiş!
        Rojin'i arama çalışmaları 16'ncı gününde: Kadavra köpeği tepki verdi
        Rojin'i arama çalışmaları 16'ncı gününde: Kadavra köpeği tepki verdi
        "İsrail'de 53 milyon dolarlık hasar oluştu" iddiası
        "İsrail'de 53 milyon dolarlık hasar oluştu" iddiası
        İsrail'de yüzlerce kişi yine sokaklarda
        İsrail'de yüzlerce kişi yine sokaklarda
        Yeni aşkı arkadaşları ele verdi
        Yeni aşkı arkadaşları ele verdi
        Yerli Hannibal nasıl yakalandı?
        Yerli Hannibal nasıl yakalandı?
        Hangi yiyeceklerin sindirimi ve hazmı daha kolay?
        Hangi yiyeceklerin sindirimi ve hazmı daha kolay?
        Kuş Cenneti can çekişiyor
        Kuş Cenneti can çekişiyor
        Montella'dan zorunlu rotasyon!
        Montella'dan zorunlu rotasyon!
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        İstanbul'un çokdilli kitabeleri
        İstanbul'un çokdilli kitabeleri
        "Yazıklar olsun"
        "Yazıklar olsun"
        Maymun çiçeği virüsüyle karışıyor! El ayak ağız hastalığına dikkat!
        Maymun çiçeği virüsüyle karışıyor! El ayak ağız hastalığına dikkat!

        Benzer Haberler

        Bursa'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Bursa'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        GÜNCELLEME 3 - Bursa'da bir evde ve bahçesinde 3 kişi öldürülmüş halde bulu...
        GÜNCELLEME 3 - Bursa'da bir evde ve bahçesinde 3 kişi öldürülmüş halde bulu...
        3 kişinin 3 bilezik için öldürüldüğü iddia edildi; bahçede cesedi bulunan U...
        3 kişinin 3 bilezik için öldürüldüğü iddia edildi; bahçede cesedi bulunan U...
        Sibirya kaplanı 'Victor' ve kızıl panda 'Bambi', 4 bin kilometre uzaklıktan...
        Sibirya kaplanı 'Victor' ve kızıl panda 'Bambi', 4 bin kilometre uzaklıktan...
        TürkTraktör ürettiği her 3 traktörden birini ihraç etti
        TürkTraktör ürettiği her 3 traktörden birini ihraç etti
        Bursa'da otomobil takla attı: 4 yaralı
        Bursa'da otomobil takla attı: 4 yaralı