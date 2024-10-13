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        Bursaspor-Kahramanmaraşspor maçını 41 bin 570 taraftar izledi

        Bursaspor'un Nesine 3. Lig 1. Grup'un 6. haftasında Kahramanmaraşspor ile sahasında oynadığı maçı 41 bin 570 taraftar izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 21:15 Güncelleme: 13.10.2024 - 21:27
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        Bursaspor-Kahramanmaraşspor maçını 41 bin 570 taraftar izledi
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        Bursaspor'un Nesine 3. Lig 1. Grup'un 6. haftasında Kahramanmaraşspor ile sahasında oynadığı maçı 41 bin 570 taraftar izledi.

        Süper Lig'de şampiyon olduktan sonra geçirdiği kötü sezonların ardından 3. Lig'e gerileyen Bursaspor, tekrar ayağa kalkmak için çalışmalarına devam ediyor.

        Geride kalan iç saha maçlarında olduğu gibi Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda Kahramanmaraşspor'u ağırladıkları maçta da yeşil-beyazlılar tribünleri doldurmayı başardı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bursaspor'un maçını 41 bin 570 taraftar izledi.

        Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-0 galibiyetiyle sonuçlandı. Bursaspor bu sonuçla namağlup yoluna devam etti.

        Tribünleri dolduran taraftarlar, şiddete uğramış kadınların isimlerinin yer aldığı pankartlar açtı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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