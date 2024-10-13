Bursaspor-Kahramanmaraşspor maçını 41 bin 570 taraftar izledi

Bursaspor'un Nesine 3. Lig 1. Grup'un 6. haftasında Kahramanmaraşspor ile sahasında oynadığı maçı 41 bin 570 taraftar izledi.

Süper Lig'de şampiyon olduktan sonra geçirdiği kötü sezonların ardından 3. Lig'e gerileyen Bursaspor, tekrar ayağa kalkmak için çalışmalarına devam ediyor.

Geride kalan iç saha maçlarında olduğu gibi Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda Kahramanmaraşspor'u ağırladıkları maçta da yeşil-beyazlılar tribünleri doldurmayı başardı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bursaspor'un maçını 41 bin 570 taraftar izledi.