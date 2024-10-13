Bursa'da aracıyla lise öğrencisine çarparak ağır yaralayan şüpheli tutuklandı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, kullandığı araçla lise öğrencisine çarpıp ağır yaralayan zanlı tutuklandı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, kullandığı araçla lise öğrencisine çarpıp ağır yaralayan zanlı tutuklandı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, basın yayın kuruluşlarında yer alan "Bursa'da ehliyetsiz sürücü lise öğrencisini ağır yaraladı" haberine konu olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Z.N.S'ye çarpan aracın sürücüsü E.Ş'nin, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, adliyeye sevk edilen şüphelinin, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "bilinçli taksirle yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.