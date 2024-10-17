Bursa'da tefecilik operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, tefecilik ve çek senet tahsilatı gibi olaylara karıştığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen polis ekipleri, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.