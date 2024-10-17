Bursa'da tefecilik operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, tefecilik ve çek senet tahsilatı gibi olaylara karıştığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

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