Bursa Ticaret Borsasının 9 aylık işlem hacmi yüzde 39 arttı

Bursa Ticaret Borsasının (BTB), 9 aydaki tescil işlem hacmi, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 39 artarak 29 milyar 945 milyon lira oldu.

BTB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, yaptığı yazılı açıklamada, rakamların Bursa'nın tarımsal ekonomideki dinamik yapısını ve kentin büyüme potansiyelini ortaya koyduğunu belirtti.

Elde edilen büyüme performansının kotasyona tabi ürünlerde kaydedilen yüksek hacimle gerçekleştiği bilgisini veren Matlı, "Ocak-eylül döneminde 8 milyar lirayı aşan tescil işlem hacmiyle zirvede zeytin yer alıyor. 5,4 milyar lirayla yaş sebze ve meyve, 3,3 milyar lirayla et, 3,2 milyar lirayla canlı hayvan ve 1,4 milyar lirayla mısır, işlem hacmiyle öne çıkan diğer ürünler oldu." ifadesini kullandı.

Matlı, yetkili acentesi ve A Grubu büyük hissedarları arasında yer aldıkları Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Elektronik Ürün Senetleri (ELÜS) Piyasasındaki 9 aylık işlem hacmi performansına da değindi. Ocak-eylül döneminde BTB acente kaydındaki müşteriler tarafından gerçekleştirilen 753 milyon liralık işlem hacmiyle, BTB'nin TÜRİB ELÜS Piyasasındaki aktif rolünü artırdığını vurgulayan Matlı, en yoğun işlem gören ürünlerin mısır, arpa, buğday ve zeytin olduğunu aktardı. Tescil işlem hacmi rakamlarındaki artışın, bölgedeki tarımsal ve ticari faaliyetlerin gelişmesi adına ortaya koydukları çalışmaların bir göstergesi olduğuna dikkati çeken Matlı, şunları kaydetti: