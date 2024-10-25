Bursa'da Öğretmen Akademileri'nin konuğu yazar Jenny Molendyk Divleli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Öğretmen Akademileri" projesi kapsamında, Bursa'da Kanada asıllı eğitimci ve yazar Jenny Molendyk Divleli ile söyleşi programı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bursa Merkez Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin konferans salonunda gerçekleştirilen "Kanada'dan Karaman'a Uzanan İlginç Hayat Hikayesi" konulu söyleşide konuşan Divleli, Kanada'da başlayan hayat hikayesini anlattı.

Divleli'nin tecrübelerini de paylaştığı program, yazar ile katılımcıların fotoğrafı çekimiyle sona erdi.