Bursa'da bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

Bursa'da Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu üzerinde bulunan dinlenme tesislerinde maça giden bir grup Sakaryaspor taraftarıyla, tesis çalışanları arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

İddiaya göre, takımlarının Bandırmaspor ile karşılaşmasını seyretmek üzere yola çıkan Sakaryasporlu bir grup taraftar, Orhangazi'de bulunan dinlenme tesislerinde mola verdi. Bu esnada grup ile tesisteki çalışanlar ve müşteriler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraftarlar ile çalışanlar ve müşteriler arasında kavga çıktı.