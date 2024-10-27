Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Salon:TVFCengiz Göllü
Hakemler: Sadettin Deneri, Erol Özkan Melike
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Arda Bostan, Abreu, Muhammet Ertuğrul, Fatih Eren Uğur, Panou, Morales (Umut Özdemir, Gökhan Çatal, Erhan Hamarat, Emre Berat Fırat)
RAMS Global Cizre Belediyespor: Kemal Kayhan, Uriarte, Metin Toy, Ivanov, Mejias, Ömer Furkan Dur (Semih Çelik, Oğuzhan Doğruluk, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Bardarov)
Setler: 20-25, 16-25, 25-23, 27-25, 15-13
Süre: 148 dakika (26, 26, 32, 39, 25)
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