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        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 20:07 Güncelleme: 27.10.2024 - 20:07
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        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
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        Salon:TVFCengiz Göllü

        Hakemler: Sadettin Deneri, Erol Özkan Melike

        Bursa Büyükşehir Belediyespor: Arda Bostan, Abreu, Muhammet Ertuğrul, Fatih Eren Uğur, Panou, Morales (Umut Özdemir, Gökhan Çatal, Erhan Hamarat, Emre Berat Fırat)

        RAMS Global Cizre Belediyespor: Kemal Kayhan, Uriarte, Metin Toy, Ivanov, Mejias, Ömer Furkan Dur (Semih Çelik, Oğuzhan Doğruluk, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Bardarov)

        Setler: 20-25, 16-25, 25-23, 27-25, 15-13

        Süre: 148 dakika (26, 26, 32, 39, 25)

        BURSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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