Tecrübe kazanmak için araç kullanırken ölüme neden olan ehliyetsiz sürücü hakim karşısında

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde aracıyla çarptığı iki kişiden birinin ölümüne diğerinin de yaralanmasına sebep olan ehliyetsiz sürücünün yargılanmasına başlandı.

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açılan tutuklu sanık Fatma A, (33) maktul Semiye Bayram'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Savunmasını yapan sanık, olay günü ilk kez araç kullanmadığını ileri sürdü.

Diploması bulunmadığı için ehliyet alamadığını anlatan Fatma A, "Halk eğitimden mezun olabilirsem ehliyet almak için başvuracaktım, olaydan önce de bu nedenle araç sürme çalışmalarını eşimle birlikte yapıyorduk. O gün ilk defa araç kullandığıma yönelik tespiti kabul etmiyorum. Olay tarihinde eşimle birlikte trafik kurallarını öğrenmek ve direksiyon, araç eğitim tecrübesi kazanmak için yola çıktık. Araçta ikimiz vardık." dedi.

"Rampadan aşağı gidiyordum. Gidiş geliş tek şerit yoldu. 10-15 kilometre hızla gidiyordum. 3-5 dakika çapa motorunu onun arkasında takipteydim, o yavaş gidiyordu, ben de yavaş gidiyordum. Arkamdan iki tane kamyon geldiğini gördüm bir tanesi beni ve çapa motorunu sollayıp hızlıca geçti. Diğeri de benim aracımın arkasına sıfır yanaştı. Sürekli ikaz verdi, kornaya bastı. 'Üzerime gelecek freni tutmuyor' diye düşündüm, kendimi sağa atmaya çalıştım, kaldırıma çıktım. Biraz şarampol gibi aşağıdaydı yoldan çıktığımı fark edince tekrar sola yola girmek istediğimde çapa motoruna temas ettim. Kullandığım güzergahta sollama yasağı vardı. Orası araç sollamasına uygun değildi. Keza yolda kesintisiz beyaz çizgi vardı."

Fatma A, kaza tespit tutanağındaki kusuru ve bilirkişi raporunu kabul etmediğini de dile getirdi.

Kazada yaralanan Cemal Bayram ise şikayetçi olduğunu ifade ederek, "Söz konusu patpat makinesini tarlada kullanırım. Olay tarihinde Büyükorhan'a eşimle beraber erzak almak için gitmiştik. Oradan da benzinliğe uğradık, benzin aldık. Köye dönüyorduk. Ara sıra bu şekilde trafiğe çıkardım ancak yolun hep sağ tarafından giderim." dedi.

Diğer müşteki ve tanıkların dinlenmesinin ardından söz verilen sanık avukatı Hüseyin Çay, müşteki Cemal Bayram'ın trafiğe yasak olan patpat ile yola çıktığını ve ayrıca asgari hız sınırlarına aykırı davrandığını ifade etti.