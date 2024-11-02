Bursa'da hafif ticari araçla kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde hafif ticari araçla kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde hafif ticari araçla kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Bursa'dan Gölyaka istikametine giden S.Y. (45) idaresindeki 16 LPD 74 plakalı kamyonet, Akharem Kavşağı'nda M.B. (30) yönetimindeki 16 RAU 53 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Sürücüler ile araçlarda bulunan M.A.T. (28), S.Y. (41) ve İ.Y. (33) yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi ve Gemlik'teki hastanelere kaldırıldı.
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