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        Bursa'da hafif ticari araçla kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde hafif ticari araçla kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 15:14 Güncelleme: 02.11.2024 - 15:21
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        Bursa'da hafif ticari araçla kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde hafif ticari araçla kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Bursa'dan Gölyaka istikametine giden S.Y. (45) idaresindeki 16 LPD 74 plakalı kamyonet, Akharem Kavşağı'nda M.B. (30) yönetimindeki 16 RAU 53 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Sürücüler ile araçlarda bulunan M.A.T. (28), S.Y. (41) ve İ.Y. (33) yaralandı.

        Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi ve Gemlik'teki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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