Bursa'da hafif ticari araçla kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi ve Gemlik'teki hastanelere kaldırıldı.

Sürücüler ile araçlarda bulunan M.A.T. (28), S.Y. (41) ve İ.Y. (33) yaralandı.

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