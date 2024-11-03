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        Bursa'da yolcu otobüsünün çarptığı kadın yaşamını yitirdi

        Bursa'da yolcu otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 06:11 Güncelleme: 03.11.2024 - 06:19
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        Bursa'da yolcu otobüsünün çarptığı kadın yaşamını yitirdi
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        Bursa'da yolcu otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti.

        İstanbul-İzmir Otoyolu'na bağlanan çevre yolunun Osmangazi ilçesi Alaşar Mahallesi yakınlarında Şeref G. idaresindeki 46 AJS 600 plakalı yolcu otobüsü, karşıya geçmeye çalışan kadına çarptı.

        Üzerinden kimlik çıkmayan kadın ağır yaralandı.

        Otobüstekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan kadın, Şehir Hastanesi'ne götürülürken yaşamını yitirdi.

        Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım çalışmaların ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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