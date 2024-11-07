Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa merkezli suç örgütü operasyonu kapsamında 5 tutuklama

        Bursa merkezli 5 ilde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 09:47 Güncelleme: 07.11.2024 - 09:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa merkezli suç örgütü operasyonu kapsamında 5 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa merkezli 5 ilde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen zanlıların Bursa, İstanbul, Mersin, Muğla ve Şırnak'taki adreslerine eş zamanlı baskınlar yaptı.

        Gözaltına alınan 20 kişinin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 10 kilogram kokain, 4 kilogram sentetik uyuşturucu, 6 kilogram esrar ve 4 bin 830 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Suç geliri olduğu değerlendirilen 1 milyon lira ile toplam 22 milyon lira değerindeki 5 ev, bir araç ve 500 gram altına el konuldu.

        Arama yapılan bir evde yatak başlığının altına zulalanan, şifonyerin çekmecesine, gardroba saklanan paralar ekiplerce bulundu. Bazadaki bir çantanın içinden ise altın kolye çıktı.

        Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılardan adliyeye sevk edilen 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer 15 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne, ağabey, amca ve itirafçı hakim karşısında!
        Anne, ağabey, amca ve itirafçı hakim karşısında!
        Trump'ın zaferi dünya basınında
        Trump'ın zaferi dünya basınında
        Elon Musk, Trump'ın başkanlığından nasıl faydalanabilir?
        Elon Musk, Trump'ın başkanlığından nasıl faydalanabilir?
        "Gri bulutları dağıttı"
        "Gri bulutları dağıttı"
        Salıncak eyaletleri Trump salladı
        Salıncak eyaletleri Trump salladı
        Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü
        Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü
        İşte kalp sağlığını koruyan gıdalar
        İşte kalp sağlığını koruyan gıdalar
        "Bunu mu tartışacağız?"
        "Bunu mu tartışacağız?"
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        2024 en sıcak yıl oldu!
        2024 en sıcak yıl oldu!
        Tuzla'da dehşete düşüren görüntü
        Tuzla'da dehşete düşüren görüntü
        F.Bahçe ve G.Saray'dan hakem anlaşması polemiği!
        F.Bahçe ve G.Saray'dan hakem anlaşması polemiği!
        Alman hükümetinde anlaşmazlık
        Alman hükümetinde anlaşmazlık
        Kanada, TikTok'un ticari faaliyetlerini yasakladı
        Kanada, TikTok'un ticari faaliyetlerini yasakladı
        Kartal, Avrupa'da 2 golle uçtu!
        Kartal, Avrupa'da 2 golle uçtu!
        Denizli: Semih çizgi oyuncusu değil!
        Denizli: Semih çizgi oyuncusu değil!
        Netanyahu ile Trump "İran'ı" görüştü
        Netanyahu ile Trump "İran'ı" görüştü
        Rusya: ABD'nin yeni yönetimiyle çalışacağız
        Rusya: ABD'nin yeni yönetimiyle çalışacağız
        Trump, borsayı nasıl etkileyecek?
        Trump, borsayı nasıl etkileyecek?
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik

        Benzer Haberler

        Bursa Ticaret Borsası'nın "100. Yıl Ödül Töreni" düzenlendi
        Bursa Ticaret Borsası'nın "100. Yıl Ödül Töreni" düzenlendi
        TOFAŞ - Petrolina AEK: 93-61
        TOFAŞ - Petrolina AEK: 93-61
        Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
        Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
        Orhangazi'de zeytin ağacından düşen kişi yaralandı
        Orhangazi'de zeytin ağacından düşen kişi yaralandı
        25 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, sokakta yürürken yakalandı
        25 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, sokakta yürürken yakalandı
        Ağaçtan zeytin toplarken merdivenden düşüp, ağır yaralandı
        Ağaçtan zeytin toplarken merdivenden düşüp, ağır yaralandı