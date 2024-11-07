Bursa merkezli suç örgütü operasyonu kapsamında 5 tutuklama

Bursa merkezli 5 ilde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen zanlıların Bursa, İstanbul, Mersin, Muğla ve Şırnak'taki adreslerine eş zamanlı baskınlar yaptı.

Gözaltına alınan 20 kişinin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 10 kilogram kokain, 4 kilogram sentetik uyuşturucu, 6 kilogram esrar ve 4 bin 830 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Suç geliri olduğu değerlendirilen 1 milyon lira ile toplam 22 milyon lira değerindeki 5 ev, bir araç ve 500 gram altına el konuldu.

Arama yapılan bir evde yatak başlığının altına zulalanan, şifonyerin çekmecesine, gardroba saklanan paralar ekiplerce bulundu. Bazadaki bir çantanın içinden ise altın kolye çıktı.

Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılardan adliyeye sevk edilen 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer 15 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.