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        Bursa'da uyuşturucu şüphelisi yakalandı

        Bursa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 11:21 Güncelleme: 07.11.2024 - 11:24
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        Bursa'da uyuşturucu şüphelisi yakalandı
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        Bursa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

        Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik çalışmalar kapsamında Akpınar Mahallesi'ndeki bir adresi takibe aldı.

        Gerekli izinlerin ardından adrese yapılan operasyonda O.E.Ö. yakalandı.

        Yapılan aramalarda 929 gram uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.

        Gözaltına alınan O.E.Ö, işlemleri tamamlanmak üzere Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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