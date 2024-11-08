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        Bursa'da başhekim yardımcısına silahlı saldırı davasının sanıkları hakim karşısında

        Bursa'da, Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Kamuran Çatalkaya'nın silahla bacağından vurularak yaralanması ile ilgili haklarında dava açılan iki sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 11:20 Güncelleme: 08.11.2024 - 11:20
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        Bursa'da başhekim yardımcısına silahlı saldırı davasının sanıkları hakim karşısında
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        Bursa'da, Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Kamuran Çatalkaya'nın silahla bacağından vurularak yaralanması ile ilgili haklarında dava açılan iki sanığın yargılanmasına başlandı.

        8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ali A. (28) ile tutuksuz sanık Kadir B. (24) ve avukatları katıldı.

        Sanık Ali A. savunmasında, olaydan 3 gün önce, aralarındaki bir mesele nedeniyle Çatalkaya'nın, babasına hakaret ettiğini öğrendiğini ve onu darbetmeye karar verdiğini anlattı.

        Yeğeni Kadir B. ile Çatalkaya'nın Gürsu ilçesinde çalıştığı hastaneye gittiklerini belirten Ali A, "Bir anlık karar değişimi ve silahın verdiği özgüvenle silahla yaralama kararı aldım. Hastaneden çıkınca Nilüfer ilçesine kadar takip ettim. Eczaneye girdi, oradan çıkınca ateş ettim. Diz altına gelecek şekilde ateş ettim. 5 el sıktım, şahsa 4 mermi isabet ettiğini 1 gün sonra teslim olunca öğrendim." diye konuştu.

        Kadir B. ise olay günü Ali A'nın kendisini aradığını, sonrasında ise hastanenin önüne gidip beklediklerini anlattı.

        Ali A'ya sorduğu halde kendisine herhangi bir bilgi vermediğini öne süren sanık, şu ifadeleri kullandı:

        "Böyle bir olayın gerçekleştiğinden haberim olsa babasını arar engellerdim, kendim de gitmezdim. Bir aracı takip ettik sonra bana, 'Bir yere gidip geleceğim' dedi. Ben öncesinde silahı görmedim. Silah sesi geldi sonra elinde silahla döndü. Yolda, 'Beni indir senin bir alakan yok' dedi."

        Tanıkları da dinleyen mahkeme heyeti, Ali A'nın tutukluluğunun devamına karar vererek dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'nde 31 Ocak'ta yaya olarak yolun karşısına geçen Başhekim Yardımcısı Dr. Kamuran Çatalkaya'ya (58), arkasından yürüyerek gelen kişi tarafından tabancayla ateş edilmişti. Çatalkaya'yı bacağından yaralayan şüpheli, beraberindeki kişiyle kaçmıştı.

        Bacağından vurulan Çetinkaya, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılmış, güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise saldırıyı gerçekleştiren Ali A. ile beraberindeki Kadir B'yi gözaltına almıştı.

        Adliyeye sevk edilen Ali A, "kasten öldürmeye teşebbüs"ten tutuklanmış, Kadir B'ye ise "kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardım etme" suçundan konutu terk etmeme tedbiri uygulanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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