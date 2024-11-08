Bursa'da başhekim yardımcısına silahlı saldırı davasının sanıkları hakim karşısında

Bursa'da, Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Kamuran Çatalkaya'nın silahla bacağından vurularak yaralanması ile ilgili haklarında dava açılan iki sanığın yargılanmasına başlandı.

8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ali A. (28) ile tutuksuz sanık Kadir B. (24) ve avukatları katıldı.

Sanık Ali A. savunmasında, olaydan 3 gün önce, aralarındaki bir mesele nedeniyle Çatalkaya'nın, babasına hakaret ettiğini öğrendiğini ve onu darbetmeye karar verdiğini anlattı.

Yeğeni Kadir B. ile Çatalkaya'nın Gürsu ilçesinde çalıştığı hastaneye gittiklerini belirten Ali A, "Bir anlık karar değişimi ve silahın verdiği özgüvenle silahla yaralama kararı aldım. Hastaneden çıkınca Nilüfer ilçesine kadar takip ettim. Eczaneye girdi, oradan çıkınca ateş ettim. Diz altına gelecek şekilde ateş ettim. 5 el sıktım, şahsa 4 mermi isabet ettiğini 1 gün sonra teslim olunca öğrendim." diye konuştu.

Kadir B. ise olay günü Ali A'nın kendisini aradığını, sonrasında ise hastanenin önüne gidip beklediklerini anlattı.