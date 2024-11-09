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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 17:27 Güncelleme: 09.11.2024 - 17:27
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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
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        Salon:TVFCengiz Göllü

        Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Asiye Tuzkan

        Nilüfer Belediyespor Eker: Nazlı Eda Kafkas, Milenkovic, Firdevs Kiremitçi, Szczurowska, Melisa Ege Bükmen, Bilge Paşa (Selin Adalı, Işıl Öz, Ezgi Uludağ)

        Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Gray, Rettke, Boskovic, Hande Baladın, Beyza Arıcı (Simge Aköz, Tuna Aybüke Özel, Nicoletti, Yaprak Erkek)

        Setler: 17-25, 14-25, 25-20, 20-25

        Süre: 76 dakika (17, 14, 25, 20)

        BURSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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