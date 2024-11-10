Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ncı yılında Bursa, Eskişehir, Kütahya, Yalova, Bilecik, Çanakkale ve Balıkesir'de törenlerle anıldı.

Bursa'da, Heykel Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törende Vali Erol Ayyıldız, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Arslan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey anıta çelenk bıraktı.

Saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Türk bayrağı göndere çekilip yarıya indirildi.

Valilik Meydanı'ndaki törene, Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Garnizon Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Zafer Meydanı'ndaki törende Vali Musa Işın, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş ve Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te çalan sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anma programı, Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda devam etti.

- Bilecik

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Şefik Aygöl, Eskişehir Hava Savunma Komutanı Hava Tümgeneral Ertunç Ertufanlı ve Belediye Başkan Vekili Yaşar Gülhan ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saat 09.05'te 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Türk bayrağı göndere çekildi.

Daha sonra Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde anma programı düzenlendi. Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından öğrenciler tarafından hazırlanan sinevizyon ile "10 Kasım" konulu gösteri ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.