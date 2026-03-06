Canlı
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Mudanya'da huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 09:25
        Mudanya'da huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.


        İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Bürosu ve yunus ekipleri, Bursa Asfaltı Kantar mevkisinde denetim gerçekleştirdi.

        Ramazan ayı tedbirleri kapsamında yapılan uygulamada kişiler ve araçlar kontrol edildi.

