Mudanya'da huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Bürosu ve yunus ekipleri, Bursa Asfaltı Kantar mevkisinde denetim gerçekleştirdi. Ramazan ayı tedbirleri kapsamında yapılan uygulamada kişiler ve araçlar kontrol edildi.

